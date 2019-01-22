22.01.2019 | 14:14

Австралийка Лиза Бриджер (Lisa Bridger) навлекла гнев посетителей сайта Kidspot, рассказав, что кормит грудью своих подросших детей. На перепалку обратил внимание таблоид The Sun.

У 46-летней Бриджер несколько детей. Она продолжает кормить грудью двоих из них — семилетнего Чейза, страдающего расстройством аутистического спектра, и четырехлетнего Феоникса.

Рассказ об этом вызвал нападки в ее адрес. Женщину называли больной педофилкой, обвиняя ее в инцесте. Критики предположили, что у матери психические проблемы.

В ответ на это австралийка заявила, что здорова, как и ее дети, у которых нет никаких психологических травм. Бриджер кормит грудью на протяжении последних 20 лет и утверждает, что правильный возраст, в котором следует отлучать детей от груди, — от 4 до 8 лет. И Феоникс, и Чейз попадают в эту категорию.

«Что касается взрослых, которые отметили, что я больна и нуждаюсь в помощи. Со мной не происходит ничего нездорового, я делаю только то, что естественно, — заключила она. — Это не половой акт, а я не педофил, что многие предполагали».

Бриджер объяснила, что приносит детям только пользу, поскольку грудное молоко содержит множество полезных веществ.