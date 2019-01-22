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В стране и мире | Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газ

22.01.2019|14:15
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Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ. Об этом во вторник, 22 января, в федеральном ведомстве сообщили РИА Новости.

В Генпрокуратуре отметили, что иск в суд о списании долгов был подан региональной прокуратурой необоснованно, в связи с чем организована служебная проверка. Также федеральное ведомство указало прокурору Чечни Шарпудди Абдул-Кадырову на то, что вмешательство органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций недопустимо.

Кроме того, в Генпрокуратуре пояснили, что по действующему законодательству истечение срока исковой давности — не единственное условие для списания дебиторской задолженности. Ее также необходимо признать нереальной для взыскания, причем определить это самостоятельно должен хозяйствующий субъект.

Ранее 22 января в пресс-службе «Газпром межрегионгаз» — дочернего подразделения госкомпании «Газпром» — уточнили, что общая сумма долгов населения Чеченской Республики за газ превышает девять миллиардов рублей.

«Дочка» «Газпрома» решила обжаловать решение чеченского суда о списании долгов 21 января. Чеченская прокуратура опубликовала решение суда 18 января; в нем говорилось, что долги за газ необходимо списать, поскольку они безнадежные и представляют общественную опасность в лице возможных протестов среди гражданского населения.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.01.2019 14:35|

А давайте мы тоже платить не будем за газ и годков через 5 нам долги спишут, чтобы не нарушать общественное спокойствие

Гость|22.01.2019 14:54|

Гость писал(a):

А давайте мы тоже платить не будем за газ и годков через 5 нам долги спишут, чтобы не нарушать общественное спокойствие
я тоже не против!

Имя: Гость
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