21.01.2019 | 11:50

Жителям Магнитогорска рассылают письма с предупреждениями о взрывах, пишет Znak.com в понедельник, 21 января.

В посланиях упоминаются обрушение подъезда многоэтажки на улице Карла Маркса 31 декабря, в результате которого погибли 39 человек, а также взрыв маршрутки в центре города.

На сайте администрации города опубликовано предупреждение об анонимной рассылке «сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику».

В мэрии заверили, что все сообщения будут оперативно проверены. Жителей попросили «не поддаваться на провокации».

Одно из писем с угрозами поступило в городскую больницу № 1. Информацию об этом подтвердили 74.ru в региональном УФСБ. «Проводится проверка в соответствии алгоритмами», — отметил сотрудник спецслужбы.

Ранее 18 января сообщалось, что запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме и маршрутке в Магнитогорске. В ФСБ отказались комментировать эту информацию и назвали ее вбросом.

На месте обрушения подъезда, по данным СКР, не было обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.