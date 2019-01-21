Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|21 янв 2019|11:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.58  |  $  66.33
 

В стране и мире | Водитель Gelandewagen протаранил машину похитителей и расстрелял их

21.01.2019|11:31
Печать

30-летний бизнесмен отбился от похитителей, вымогавших у него 20 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 21 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Неизвестные напали на мужчину и насильно пересадили в свой автомобиль. Заложника привезли к нему домой, чтобы получить от него деньги. Прибыв на место, бизнесмен сумел вырваться от похитителей и спрятаться в своем бронированном автомобиле Mercedes Gelandewagen. На нем он протаранил машину злоумышленников и открыл по ним стрельбу.

Подробности инцидента приводит Telegram-канал «ОПЕР Слил».

Вечером 19 января на улице Октябрьская трое неизвестных подошли к автомобилю Porshe Cayenne, за рулем которого находился коммерческий директор частной компании. Его насильно пересадили в автомобиль ВАЗ и увезли в Подмосковье по неизвестному адресу. Там, угрожая физической расправой, от заложника потребовали 20 миллионов рублей.

После этого, похитители повезли жертву к его месту жительства, где планировали забрать выкуп.

Потерпевший зашел в подземный гараж, там сел в другой свой автомобиль Mercedes Benz Gelandewagen, на нем он выехал на улицу, где совершил наезд на припаркованную машину ВАЗ с похитителями. Затем предприниматель выстрелил несколько раз по ним. Один из похитителей был ранен в ногу. Его сообщники скрылись на автомобиле Porshe Cayenne, принадлежащем бизнесмену.

В результате плана «Перехват» подозреваемых задержать не удалось.

Раненый похититель был госпитализирован, после оказания медпомощи его забрали в полицию для разбирательства.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 