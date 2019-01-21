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В стране и мире | Умерла самая старая жительница России

21.01.2019|13:45
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Самая старая жительница России Нану Шаова умерла в возрасте 128 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Жительница села Заюково в Баксанском районе Кабардино-Балкарии попала в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны в июле 2017 года. Сертификат рекордсменки ей лично вручил главный редактор проекта Станислав Коненко.

За всю жизнь у женщины родились восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков. На протяжении нескольких лет она жила в доме у одного из своих сыновей, Хусейна. По его словам, в последние полгода мать мало говорила, у нее начались проблемы с памятью и зрением. «А ведь еще три-четыре года назад она без очков шерстяные носки вязала», — признался он.

Всю жизнь Шаова проработала в колхозе в полеводческой бригаде. Даже после выхода на пенсию женщина продолжала трудиться. По словам сына, в этом и заключался секрет ее долголетия. Шаова не ограничивала себя в сладком и почти ни разу не обращалась к врачам.

Накануне сообщалось о смерти старейшего мужчины мира — 113-летнего японца Масадзо Нонаке. Он умер в своем доме. В июле стало известно о смерти старейшей женщины — японки Тие Мияке, которой на момент смерти было 117 лет.

Старейшим жителем планеты за всю историю существования Книги рекордов Гиннесса признана француженка Жан Луиз Кальман, дожившая до 122 лет и 164 дней.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.01.2019 14:25|

penzainform.ru писал(a):

Шаова не ограничивала себя в сладком и почти ни разу не обращалась к врачам.
Потому и дожила до 128 лет)))

Гость|21.01.2019 14:43|

Жила в горах, дышала свежим воздухом, пила свежее молоко. Там хорошо в горах Кабардино-Балкарии.

Имя: Гость
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