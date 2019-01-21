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В стране и мире | Регистрацию машин в России привяжут к прописке владельца

21.01.2019|11:26
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Россиян обяжут регистрировать свои машины в том регионе, где они прописаны, передает «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующее постановление правительства вступит в силу одновременно с положениями нового закона о государственной регистрации транспорта — 4 августа 2019 года.

В понедельник, 21 января, завершается общественное обсуждение документа на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как объяснили в МВД, ограничение необходимо для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины». При постановке машины на учет владельцы будут получать госномера с кодом своего региона.

По словам Бориса Ионова, руководившего регистрационной работой в ГИБДД, нововведение ударит по карману автовладельцев.

«В России продается огромное количество недорогих авто, для их владельцев лишние несколько тысяч рублей играют роль. Поэтому и была введена возможность не платить госпошлину две тысячи рублей за номер, если гражданин хочет оставить госзнак прежнего владельца», — рассказал он изданию.

Президент Московской коллегии правозащиты автовладельцев Виктор Травин счел такое решение подготовкой почвы для передела рынка по изготовлению госномеров, которые граждане самостоятельно будут заказывать у аккредитованных частных компаний.

Предполагается также, что привязка номера машины к прописке хозяина усугубит проблему предвзятого отношения сотрудников ГИБДД на дорогах к приезжим водителям.

Источник — lenta.ru
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