21.01.2019 | 16:41

BlaBlaCar намерен ввести идентификацию пользователей по паспортным данным, заявил представитель сервиса Сергей Авакян-Ржевский «Комсомольской правде».

Ужесточение мер безопасности связано с тем, что пассажира BlaBlaCar Виталия Чикирева обвиняют в убийстве директора московского Burger King Ирины Ахматовой.

Авакян-Ржевский объяснил, что на данный момент в сервисе существуют верификация по номеру телефона и электронной почте. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый зарегистрировал несколько фейковых аккаунтов в BlaBlaCar, используя купленные у вокзала сим-карты.

Представитель сервиса также уточнил, что приложение сохраняет техническую информацию клиентов, в том числе IP-адреса.

Об исчезновении директора московского ресторана Burger King Ирины Ахматовой стало известно 26 декабря. Женщина направлялась из Москвы в Тулу. Ее тело было найдено вблизи одного из торговых центров в Ярославле. Позднее выяснилось, что подозреваемый Чикирев заранее спланировал убийство: он задействовал фейковые аккаунты в BlaBlaCar, чтобы занять все места в машине Ахматовой.

По последним данным, Чикирева заподозрили в серии нападений на женщин.