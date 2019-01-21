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В стране и мире | BlaBlaCar проверит паспорта российских пользователей после убийства клиентки

21.01.2019|16:41
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BlaBlaCar намерен ввести идентификацию пользователей по паспортным данным, заявил представитель сервиса Сергей Авакян-Ржевский «Комсомольской правде».

Ужесточение мер безопасности связано с тем, что пассажира BlaBlaCar Виталия Чикирева обвиняют в убийстве директора московского Burger King Ирины Ахматовой.

Авакян-Ржевский объяснил, что на данный момент в сервисе существуют верификация по номеру телефона и электронной почте. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый зарегистрировал несколько фейковых аккаунтов в BlaBlaCar, используя купленные у вокзала сим-карты.

Представитель сервиса также уточнил, что приложение сохраняет техническую информацию клиентов, в том числе IP-адреса.

Об исчезновении директора московского ресторана Burger King Ирины Ахматовой стало известно 26 декабря. Женщина направлялась из Москвы в Тулу. Ее тело было найдено вблизи одного из торговых центров в Ярославле. Позднее выяснилось, что подозреваемый Чикирев заранее спланировал убийство: он задействовал фейковые аккаунты в BlaBlaCar, чтобы занять все места в машине Ахматовой.

По последним данным, Чикирева заподозрили в серии нападений на женщин.

Источник — lenta.ru
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