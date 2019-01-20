20.01.2019 | 16:14

Военнослужащая Дворцовой кавалерии британской армии отделалась выговором за инцидент с приставаниями к солдату в пьяном виде, пишет The Mail on Sunday со ссылкой на источники. Другие кавалеристы возмутились, посчитав, что нарушительница получила столь снисходительное наказание по одной причине: «потому что она женщина».

Сообщается, что 25-летняя Корри-Элис Холмс (Corrie-Alice Holmes) в звании рядового вернулась в казарму неподалеку от Виндзорского замка поздней ночью после пьянки с друзьями. Она потребовала от часовых пропустить ее для разговора с неким солдатом, но начальник караула, заметив, что та пьяна, отказал, и тогда женщина пробралась через другой вход.

По словам источника, в казарме Холмс начала приставать к лежащему на кровати военнослужащему, несмотря на его просьбы перестать. Они вышли на улицу, где женщина стала тереться о солдата и пытаться целовать его. Тот позвал на помощь, и подоспевший начальник караула оторвал от него нарушительницу.

О произошедшем доложили старшему по званию, утром началось разбирательство. Холмс и солдат, к которому она приставала, были допрошены майором Брайаном Роджерсом (Brian Rogers), который, как поясняет газета, в соответствии с законодательством вправе самостоятельно принимать решения по подобным случаям, не передавая такие дела в Королевскую военную полицию, и таким образом может замять инцидент.

Однако после того, как стало известно, что Роджерс всего лишь объявил Холмс выговор, возмутившиеся кавалеристы сообщили обо всем офицерам военной полиции, и те прибыли в казарму для расследования. «Парни чувствовали, что ей реально все сошло с рук, и что если бы один из них сделал подобное с женщиной, у него были бы огромные проблемы», — рассказал источник.

Кто именно доложил в военную полицию, неизвестно, но отмечается, что солдат, который фигурирует в инциденте, расстроен сложившейся ситуацией, поскольку был готов принять решение Роджерса. По словам собеседника газеты, старшие по званию сказали кавалеристу, что слава парня, который пожаловался на женщину, будет тянуться за ним всю его службу.

Издание напоминает о случае в 2017 году с британским военнослужащим, который коснулся груди женщины-офицера, получил девять месяцев тюрьмы и впоследствии был уволен из армии. При этом солдат утверждал, что сделал это случайно.