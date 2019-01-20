20.01.2019 | 11:02

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала врачам больницы в Струнино мыть полы, поучаствовала в субботнике в этом учреждении. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам Чекуновой, субботник является возможностью проявления инициативы, благодаря которой пациенты смогут дождаться ремонта в человеческих условиях.

После уборки участники мероприятия выпили чаю.

Чекунова в начале января упрекнула работников больницы в Струнино за плохое состояние помещений. Поручив врачам привести здание в порядок, она отметила, что не исполняет желания: «Я как будто золотая рыбка должна все сделать». Высказывания чиновницы стали поводом для обсуждений в социальных сетях.

На больницу в Струнино местные жители пожаловались летом во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил разобраться с проблемой, сделать в лечебнице капитальный ремонт и оснастить необходимым оборудованием, но указания так и не были выполнены.