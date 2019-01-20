20.01.2019 | 11:01

Актриса Елена Антоненко заявила о домогательствах со стороны Олега Табакова, работавшего худруком МХТ имени Чехова с 2000 по 2018 годы. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

По словам Антоненко, Табаков попросил ее показать грудь во время встречи в его кабинете. Актриса отметила, что в тот день она просила своего наставника о помощи при устройстве на работу в театр. «Это было как удар ножом. Я ушла, как оглушенная... Мне было так больно, и не один год... » — вспоминала она.

В то же время актриса призналась, что испытает чувство благодарности к Табакову. Благодаря ему, она вышла на сцену «Современника» в возрасте 14 лет в 1973 году. «Табаков, конечно, много для меня сделал. Позвонил маме, убедил ее, что я должна учиться у него в студии. Это были изматывающие занятия, настоящая актерская школа!» — рассказала актриса.

Она добавила, что неоднократно сталкивалась с домогательствами режиссеров в советской киноиндустрии. Так, постановщик картины «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиль Лотяну отказал ей в главной роли из-за ее неготовности к интимной близости. Другой режиссер, Геннадий Полока, приглашал ее в номер и предлагал заняться сексом, а после отказа взял другую актрису на ее роль.

Впоследствии Антоненко переехала в Нью-Йорк, где сыграла в нескольких картинах и театральных постановках. По ее мнению, в США «важен статус женщины», и с замужними актрисами американские режиссеры не флиртуют.

Табаков скончался 12 марта 2018 года в возрасте 83 лет. Он несколько месяцев находился в больнице.

В октябре 2017-го знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана. В ноябре секс-скандалы вынудили Алека Болдуина на всякий случай заранее извиниться перед женщинами.