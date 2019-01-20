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В стране и мире | Актриса рассказала о просьбе Табакова показать грудь

20.01.2019|11:01
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Актриса Елена Антоненко заявила о домогательствах со стороны Олега Табакова, работавшего худруком МХТ имени Чехова с 2000 по 2018 годы. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

По словам Антоненко, Табаков попросил ее показать грудь во время встречи в его кабинете. Актриса отметила, что в тот день она просила своего наставника о помощи при устройстве на работу в театр. «Это было как удар ножом. Я ушла, как оглушенная... Мне было так больно, и не один год... » — вспоминала она.

В то же время актриса призналась, что испытает чувство благодарности к Табакову. Благодаря ему, она вышла на сцену «Современника» в возрасте 14 лет в 1973 году. «Табаков, конечно, много для меня сделал. Позвонил маме, убедил ее, что я должна учиться у него в студии. Это были изматывающие занятия, настоящая актерская школа!» — рассказала актриса.

Она добавила, что неоднократно сталкивалась с домогательствами режиссеров в советской киноиндустрии. Так, постановщик картины «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиль Лотяну отказал ей в главной роли из-за ее неготовности к интимной близости. Другой режиссер, Геннадий Полока, приглашал ее в номер и предлагал заняться сексом, а после отказа взял другую актрису на ее роль.

Впоследствии Антоненко переехала в Нью-Йорк, где сыграла в нескольких картинах и театральных постановках. По ее мнению, в США «важен статус женщины», и с замужними актрисами американские режиссеры не флиртуют.

Табаков скончался 12 марта 2018 года в возрасте 83 лет. Он несколько месяцев находился в больнице.

В октябре 2017-го знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана. В ноябре секс-скандалы вынудили Алека Болдуина на всякий случай заранее извиниться перед женщинами.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.01.2019 11:34|

Я бы о таком никогда бы не рассказала. Зае-ли эти проститутки пиарится

Гость|20.01.2019 12:17|

penzainform.ru писал(a):

По словам Антоненко, Табаков попросил ее показать грудь во время встречи в его кабинете
странно это... и ведь на актёрку то - училась. и не знает, что титька, она на улице грудь. а на работе - реквизит и даже декорация. да на ней можно такие сцены и действия забабацать! а паузу держать? опять же завсегдатаи, театралы которые. энти пиессы они и сами легко напишут. а чем глаз порадуют? шторы - пыльные, костюмы - ношенные, декорации чёр те как намалёваны по-дешёвке... а тут - мадонна-примадонна... жить захочется и к цыганам её увезть вместе с директором-режиссёром и прочими (не самому же бутылки открывать с мадамой клико)

Гость|20.01.2019 12:20|

Какого Табакова? Так он же помер уже! А вымя западло типа показать, так в морге все равно покажешь!

Гость|20.01.2019 12:24|

Почему же проститутки? Как то очень однобоко с вашей стороны и оскорбительно. Однако если вы невоспитанный человек, тогда вам простительно.

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