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В стране и мире | В результате взрыва трубопровода в Мексике погиб 21 человек

19.01.2019|12:11
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Более 20 человек погибли при взрыве и пожаре на трубопроводе с топливом в мексиканском штате Идальго. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв произошел, когда десятки людей нелегально наполняли контейнеры топливом. По словам губернатора штата Омара Файяда, в результате погиб 21 человек, еще 71 пострадал. Он также отметил, что пожар еще не потушен, поэтому число погибших и раненых может увеличиться.

Файярд также попросил мексиканцев не красть топливо, так как это не только нелегально, но и опасно для жизни.

Власти Мехико направили на место происшествия четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим. В связи с трагедией начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Похожая трагедия произошла в Мексике в 2010 году. Тогда в результате взрыва на нефтепроводе погибли 27 человек. Причиной происшествия также стала кража топлива.

Источник — lenta.ru
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