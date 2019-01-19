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В стране и мире | Найдено тело еще одного летчика разбившегося Су-34

19.01.2019|13:04
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Спасатели нашли тело третьего летчика бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся над акваторией Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что тело погибшего летчика обнаружили в районе проведения поисково-спасательной операции и уже подняли на борт судна.

Ранее спасатели уже нашли тело одного летчика разбившегося Су-34. Еще одного летчика спасли, его состояние расценивается как удовлетворительное. Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30, вертолеты Ми-8, а также пять судов. Также в район поиска направляются еще шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота.

Два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. По предварительным данным, причиной стала ошибка пилотирования. В Минобороны сообщили, что экипажи самолетов катапультировались. Информация о том, что одному из самолетов удалось совершить посадку, официально не подтверждалась и не опровергалась.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.01.2019 13:18|

дебилы позорные, тьфу!

Гость|19.01.2019 13:23|

Да скорее всего наши нашего мочканули.

Имя: Гость
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