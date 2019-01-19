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В стране и мире | МОК снова попытался лишить российского лыжника золота и разочаровался

19.01.2019|15:37
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Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранил за российским лыжником Александром Легковым золотую медаль и отклонил жалобу Международного олимпийского комитета (МОК). Позиция МОК по этому вопросу приводится на сайте организации.

МОК решил обжаловать решение CAS, принятое в феврале 2018 года. Вердиктом суда пожизненная дисквалификация Легкова была аннулирована, а спортсмену — возвращена золотая медаль. В официальном заявлении МОК подчеркивается, что в комитете разочарованы таким положением дел.

В ноябре 2017-го МОК лишил Легкова золота, завоеванного на сочинской Олимпиаде. Россиянина уличили в использовании запрещенных препаратов. Позже Легков в числе 27 российских спортсменов, столкнувшихся с теми же санкциями, обратился в CAS. Их апелляции были удовлетворены.

Легков завершил карьеру в апреле 2018-го. Помимо золота в гонке на 50 километров, он также завоевал серебро в эстафете на Играх в Сочи.

Источник — lenta.ru
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