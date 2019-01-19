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В стране и мире | Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях 21

19.01.2019|12:09
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В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

«Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция», — сказал он во время выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя». Одновременно министр подчеркнул, что сильного роста цен у производителей не наблюдается.

По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3 процента (против 2,5 процента годом ранее). Рост цен на продукты в 2018 году составил 4,7 процента, больше всего подорожали сахар (28,3 процента) и яйца (25,9 процента).

В середине января исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков предупреждал о росте цен на продукты питания. По его словам, повышение НДС отразится не только на отпускных ценах, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.01.2019 12:32|

penzainform.ru писал(a):

По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3 процента (против 2,5 процента годом ранее)
Это ложь. Статистика от заданной сверху, а не реальной цифры.

Гость|19.01.2019 12:52|

Сейчас 20–30% уже, про яйца вообще молчу, как у той бабушки, снесла ей ряба яйца не простые, а золотые...от фаберже наверно. Ну а к лету...., куда кривая выведет. Наш паровоз быстрей лети, в коммуне остановка – была!, осторожно! двери закрываются, следующая ...не знамо где, не знамо когда, не знамо как...

Гость|19.01.2019 13:16|

Добавлю КРУПЫ,МЯСО,МОЛОКО,САХАР вообщем на все.

Имя: Гость
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