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В стране и мире | Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

19.01.2019|12:07
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Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов прокомментировал информацию о покупке апартаментов за миллиард рублей. Подробности он рассказал ТАСС.

По словам Подгузова, на самом деле по договору купли-продажи квартира стоит чуть менее 100 миллионов рублей. Из них 75 процентов профинансировано за счет ипотеки, остальная сумма — сбережения и деньги от продажи двух других квартир, которые принадлежали его семье.

Как отметил глава почтовой компании, он «не ожидал обнаружить себя миллиардером». Он также добавил, что отчитывается о своих доходах и расходах в соответствующих документах. «Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», — заключил он.

Ранее издание The Insider со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости сообщило, что рыночная стоимость квартиры, приобретенной Подгузовым, может превышать миллиард рублей. Отмечается, что апартаменты находятся в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Стоимость квартир в нем, согласно информации на сайте проекта, начинается от 124 миллионов рублей.

Николай Подгузов руководит «Почтой России» с июля 2017 года, на должность генерального директора предприятия он пришел после работы на посту заместителя министра экономического развития России.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.01.2019 12:45|

то-же не хило

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