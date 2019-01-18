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В стране и мире | Жена сожгла мужа за отказ дать пароль от телефона

18.01.2019|16:24
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В индонезийской провинции Восточная Ява женщина заживо сожгла мужа за отказ сообщить ей пароль от мобильного телефона. Об этом сообщает издание Metro.

Ильхам Кахьяни (lham Cahyani) спросила у супруга Деди Пурнамы (Dedi Purnama), какой пин-код у его телефона. 26-летний мужчина, чинивший в этот момент крышу, отказался назвать его. Между супругами завязалась ссора, мужчина спустился с крыши и ударил 25-летнюю Кахьяни.

Она дала ему сдачи, началась потасовка. В пылу драки женщина схватила канистру с бензином, стоявшую неподалеку, и вылила ее содержимое на Пурнаму. После этого она подожгла его зажигалкой.

Пламя заметил мужчина по имени Оджи, подбежал к паре и помог потушить его. Пурнаму доставили в больницу, однако через два дня он умер от полученных ожогов. Женщину арестовали.

В октябре сообщалось о британке, в течение девяти месяцев пытавшейся убить своего мужа разными способами. Ей помогал любовник — лучший друг ее супруга. Выживший после ряда покушений мужчина заявил, что все еще любит свою жену.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.01.2019 16:41|

Какой занимательный сериал.

Имя: Гость
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