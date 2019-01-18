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В стране и мире | Россияне остались без пива на «Почте России»

18.01.2019|16:18
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В отделениях «Почты России» в Мурманске приостановлена продажа пива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление Федеральной почтовой связи Заполярья.

По словам представителя ведомства, реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях приостановлена на неопределенный срок в связи с «негативной реакцией общественности».

Всего в Мурманске продажи напитка велись в четырех отделениях. В целом по Заполярью пивом торговали в 40 отделениях.

15 января «Почта России» подтвердила, что продает пиво в своих отделениях по всей России. Отмечалось, что упор сделан на сельские отделения, которые предоставляют населению доступ к «качественной, сертифицированной алкогольной продукции».

До этого информация о том, что в городских отделениях «Почты России» начали продавать пиво, появилась в соцсети «ВКонтакте». В Управлении Федеральной почтовой связи по Мурманской области рассказали, что это позволяет повысить выручку почтовых отделений и привлечь финансирование на их модернизацию.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.01.2019 16:23|

Нельзя запрещать. После оплаты счетов за ЖКХ очень хочется выпить с горя.

Гость|18.01.2019 16:24|

Жаль, пока в очереди на почте стоишь можно было-бы пивка попить, глядишь все-бы повеселей стали и время пролетело-бы незаметно! ;)

Гость|18.01.2019 16:25|

Гость писал(a):

Нельзя запрещать. После оплаты счетов за ЖКХ очень хочется выпить с горя.
Таковы чувства всякого жлоба, такой судьба. Я например вообще на почте не оплачиваю.

Гость|18.01.2019 16:40|

Гость писал(a):

Я например вообще на почте не оплачиваю.
ну и зря! так бы, глядишь, пивку бы свеженького накатил... да в компании... да под воблочку сушоненьку... глядишь, и новенького чаво узнал бы про Зинку из пятнадцатой квартиры...

а так сидишь ты себе бобылём... сок морковный посасывашь через трубочку... в инстаграмах своих девок сисястых разглядывашь... тьфу! срамота одна. Сталина на вас нет

Гость|18.01.2019 16:41|

Гендиректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов владеет апартаментами в Москве, рыночная стоимость которых оценивается более чем в миллиард рублей

Гость|18.01.2019 16:43|

Прислали оплату за коммуналку, а пиво отменили, опять облом.

Имя: Гость
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