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В стране и мире | Раскрыты подробности аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке

18.01.2019|16:19
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Бомбардировщики Су-34, потерпевшие аварию на Дальнем Востоке, совершали полет без боекомплекта. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, машины коснулись друг друга в воздухе. «Экипажи самолетов катапультировались», — сказали там.

Поиском пилотов в районе аварии занимается самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил. Указанные бомбардировщики входят в дальневосточное объединение ВВС и ПВО, добавили в Минобороны.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что в предполагаемый район падения пилотов направлен спасательный катер. Он уточняет, что в море упал только один Су-34. Второй машине удалось совершить посадку с отказавшим двигателем. Столкновение произошло, когда самолеты выполняли плановые полеты с аэродрома Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

Источник ТАСС в Минобороны сообщил, что после аварии полеты Су-34 были приостановлены на всей территории России.

Ранее сообщалось, что два бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе над Татарским проливом.

Бомбардировщик Су-34 используется для поражения воздушных, наземных и водных целей, в том числе движущихся объектов малого размера. Способен работать в любое время суток при любых метеоусловиях. Имеет вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения, а также систему радиолокационного противодействия и обороны.

Источник — lenta.ru
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