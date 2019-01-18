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В стране и мире | Еще один регион захотел списать долги за газ

18.01.2019|16:19
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Депутаты Смоленской областной Думы по примеру властей Чечни обратились в прокуратуру с просьбой списать долги за газ. Об этом в пятницу, 18 января, радиостанции «Говорит Москва» сообщил один из инициаторов запроса парламентарий Андрей Шапошников.

«Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты федерации по Конституции равны, то, соответственно, на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо», — сказал он.

В то же время депутат усомнился в том, что «чеченская практика» распространится на другие регионы страны. Комментируя решение о списании чеченцам девяти миллиардов газовых долгов, Шапошников допустил принятие соответствующего решения на федеральном уровне.

О решении грозненского суда обязать местное отделение «Газпрома» списать газовую задолженность с населения стало известно 18 января. Дочернее подразделение госкомпании — «Газпром межрегионгаз» — намерено опротестовать судебное постановление. В компании также высказали несогласие с доводами надзорного ведомства о том, что «задолженность является безнадежной к взысканию».

Источник — lenta.ru
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