Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 янв 2019|17:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.58  |  $  66.33
 

В стране и мире | Билл Гейтс отстоял очередь в закусочную и стал героем Сети

18.01.2019|16:24
Печать

Основателя Microsoft Билла Гейтса сфотографировали у ресторана фастфуда Dick’s Drive-In, пока он стоял в очереди. Постом с его фотографией поделился в Facebook бывший сотрудник Microsoft Майк Галос (Mike Galos).

На фотографии Гейтс, засунув руки в карманы, стоит в свете неоновой подсветки и смотрит в сторону заведения. В комментариях к посту отмечается, что «именно так ведут себя настоящие богачи, в отличие от подражателей из Белого дома». Записью поделились более восьми тысяч пользователей.

Гейтс часто бывает в общественных заведениях. За миллиардером закрепилась репутация любителя фастфуда из Burgermaster, в котором он обычно обедал, поэтому пользователей удивил его неожиданный визит в Dick’s Drive-In.

Пользователи Twitter одобрили поведение миллиардера, который, по их мнению, «ведет себя как обычные люди». Один из юзеров отметил, что является фанатом Apple, но Билл вызвал у него уважение своим поступком.

Другой пользователь спросил у своих подписчиков, заказал ли миллиардер милкшейк. Еще один комментатор в Twitter напомнил, что Microsoft пожертвовал бездомным 500 миллионов долларов.

Поток лестных комментариев в адрес Билла Гейтса объясняется его популярностью в США. В 2018 году он занял пятое место в списке самых почитаемых мужчин страны.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|18.01.2019 16:39|

25 января Татьяны смогут бесплатно посетить Исторический музей

Гость|18.01.2019 16:42|

Гость писал(a):

25 января Татьяны смогут бесплатно посетить Исторический музей
Эт чёж - мне теперь паспорт менять?

А когда Андреи смогут бесплатно музэй посетить?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 