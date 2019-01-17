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В стране и мире | Врачи спасли пациента от смерти с помощью 15 банок пива

17.01.2019|13:12
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Во Вьетнаме доктора спасли пациента от смерти от алкогольного отравления, влив в него 4,5 литра пива. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в одной из больниц провинции Куангчи. По словам главы отделения реанимации, доктора Ле Ван Лама (Le Van Lam), скорая помощь доставила 48-летнего Нгуена Ван Нхата (Nguyen Van Nhat) в больницу в тяжелом состоянии. Уровень метанола в его крови превышал норму в 1119 раз из-за того, что он выпил много некачественного алкоголя.

Доктора приняли решение влить в организм мужчины три банки пива по 0,3 литра, из-за содержания в нем этанола, антидота метанола. Это помогло, поэтому в течение следующих 12 часов пациенту давали еще по банке в час. Все это время врачи проводили гемодиализ — очистку крови от смертельно опасных токсинов. В результате процедур Нхат пришел в сознание. Через три недели он полностью выздоровел и выписался из больницы.

Доктор Лам объяснил, что алкоголь может поступить в организм человека в двух формах — этиловый спирт и метиловый спирт. Второй представляет смертельную опасность для человека из-за того, что окисляется до ядовитого формальдегида. При поступлении в организм этанола и метанола печень отдает приоритет обработке этанола. Этим воспользовались врачи, выбирая метод лечения.

Источник — lenta.ru
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