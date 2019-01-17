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В стране и мире | Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным

17.01.2019|17:54
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Мэр Верхотурья (Свердловская область) Алексей Лиханов признан невиновным после того, как сбил 12-летнего ребенка и скрылся с места ДТП, передает Ura.ru.

По информации издания, после обращения родителей в полицию было возбуждено дело по статье 12.24. КоАП («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

«Однако судмедэкспертиза признала телесные повреждения мальчика не причинившими вреда его здоровью. На этом основании дело было прекращено», — сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел 24 октября. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube-канале «России-24»: на кадрах мальчик перебегает дорогу по пешеходному переходу, и в этот момент его сбивает внедорожник. Мэр выходит из машины, а затем садится обратно и покидает место аварии.

В больницу мальчика доставили родители. В травмпункте у ребенка диагностировали ушиб ноги.

«Мальчик сам меня сбил», — заявил тогда Лиханов изданию. Позже стало известно, что он является бывшим сотрудником правоохранительных органов, а также числится в местном отделении партии «Единая Россия».

В сентябре прошлого года Тюменский районный суд закрыл уголовное дело против председателя Тюменской городской думы и бывшего мэра Дмитрия Еремеева, которого признали виновным в аварии с двумя погибшими. Его оштрафовали на 160 тысяч рублей. 23 октября суд отправил его дело на доследование.

Источник — lenta.ru
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