17.01.2019 | 12:54

Специалисты Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) пришли к выводу, что многие виды кофейных деревьев вымрут из-за изменений климата, распространения болезней и масштабной вырубки лесов. Об этом пишет издание Science Alert.

Исследователи подсчитали, что из 124 известных видов кофе около 60 процентов находятся под угрозой исчезновения. В некоторых регионах мира ситуация тяжелее, чем в других. Например, на Мадагаскаре и в других частях Индийского океана под угрозой находятся до 71 процента диких сортов кофе. 13 видов кофе находятся на грани полного исчезновения, 40 относятся к вымирающим, а 22 — к уязвимым.

По словам ученых, хотя далеко не все из этих растений используются для приготовления напитков, генетическое разнообразие играет ключевую роль для дальнейшего существования кофе. Кроме того, арабика (Coffea arabica), которая составляет 60-70 процентов всего продаваемого в мире кофе, также включена в список находящихся под угрозой из-за вырубки лесов и чувствительности к изменениям климата.