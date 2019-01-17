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В стране и мире | Избившую пятиклассницу завуча отстранили от работы

17.01.2019|12:57
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В Тольятти (Самарская область) отстранили от работы школьную учительницу, которая ударила ученицу по лицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

По факту произошедшего проводится служебная проверка. «При любых обстоятельствах действия педагога в администрации образовательного учреждения и департаменте образования считают недопустимыми», — отметили в горадминистрации.

В школе № 93, где произошел инцидент, утром в четверг, 17 января, провели экстренное совещание.

Ранее 16 января сообщалось, что в одной из тольяттинских школ завуч избила ученицу, рисовавшую на уроке. В сети распространилось видео, на котором видно, как женщина держит одной рукой открытый учебник биологии, а второй — бьет по лицу сидящую на первой парте девочку.

На возмущение ученицы педагог ответила, что хочет добиться от школьницы достойного поведения на занятии.

По некоторым данным, эта учительница и прежде применяла силу в отношении школьников.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.01.2019 13:01|

довела, видать, учительницу.

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