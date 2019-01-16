16.01.2019 | 11:09

Вступили в силу поправки к закону «Об оружии», позволяющие россиянам, владеющим нарезными винтовками и карабинами, самостоятельно снаряжать боеприпасы к ним, передает РИА Новости в среду, 16 января.

Документ был принят парламентом прошлым летом.

Тех, кто впервые приобретает ружья, будут обучать изготовлению патронов. Законом также регулируется порядок торговли необходимыми расходными материалами.

Принятие закона связано с недоступностью качественных боеприпасов иностранного производства из-за антироссийских санкций, а также с тем, что патроны с индивидуальными характеристиками для охоты имеют ряд преимуществ перед заводскими.

Самостоятельное снаряжение боеприпасов легализовано во многих странах, включая Канаду, США, Финляндию, Германию, Австралию.

В ноябре прошлого года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект о введении трех дополнительных требований для получения охотничьего билета и лицензии на длинноствольное оружие для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Согласно документу, каждому кандидату в стрелки нужно будет пройти собеседование, предоставить характеристику с места работы и документы, подтверждающие источник и размер доходов.

Поводом для разработки таких мер стало вооруженное нападение 18-летнего студента на колледж в Керчи 17 октября 2018 года, в результате которого погибли 20 человек и пострадали еще более 70.