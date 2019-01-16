16.01.2019 | 11:08

Россияне массово пожаловались на телефонных мошенников, которые крадут деньги с банковских карт. Об этом сообщает Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) в отчете, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Злоумышленники представляются сотрудниками несуществующих финансовых организаций, например работниками Финансового контроля службы безопасности главного управления по банковскому обслуживанию. Как правило, они предупреждают о совершении сомнительных операций по банковской карте жертвы.

Чтобы предотвратить списание, фейковые сотрудники предлагают предоставить владельцу карты ее реквизиты (номер, имя и фамилию держателя, защитный код с обратной стороны карты) и назвать сумму на ее счету. После этого средства выводят через сервисы Libellium или «Яндекс.Деньги».

Чаще всего аферисты звонят с номеров +74950188621, +74953633149, +74955505550. Чтобы убедить абонента в необходимости раскрыть личные данные, мошенники используют нейролингвистические уловки: называет различные должности и задают отвлеченные вопросы. Чтобы не вызвать подозрений, звонящий может поинтересоваться, где совершалась последняя покупка по данной карте или сколько карт находится в пользовании абонента.

Для снятия денег с карты жертвы злоумышленнику требуется код подтверждения, который поступает владельцу по смс. Чтобы не пострадать от махинации, не нужно сообщать этот код третьим лицам ни под каким предлогом, напоминают сотрудники центра интернет-безопасности, «даже если вам лично звонит президент банка».

«Важно помнить, что единых служб безопасности всех банков, которые решают проблемы пользователей при несанкционированных списаниях, не существует. Кроме того, в 99,9 процента случаев служба безопасности банка не будет звонить вам самостоятельно, а скорее дождется вашего звонка», — предостерегает РОЦИТ.

Как отмечают в центре, несмотря на то что телефонное мошенничество — один из самых старых способов кражи денег с банковских карт, вернуть средства обратно при нем практически невозможно. Жертва добровольно выдает злоумышленнику данные, необходимые для списания средств.