16.01.2019 | 11:07

Страховые компании могут обязать принимать извещения об авариях для получения выплат по ОСАГО через мобильное приложение, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Проект соответствующего постановления подготовило правительство.

По действующим правилам, извещения об аварии подается в страховую компанию на бланке вместе с заявлениями о страховом случае. Нередко они составляются с ошибками, и это становится поводом для отказа в выплате. Кроме того, у виновника ДТП также есть обязанность подать извещение, и сделать это надо в пятидневный срок. В противном случае страховщик имеет право взыскать с него сумму компенсации пострадавшему.

Новая инициатива поможет автоматизировать процесс и сделать его более удобным для всех сторон, пишет издание. Ожидается, что специальное мобильное приложение разработают совместно Российский союз автостраховщиков (РСА) и Центробанк, выступающий регулятором для страховой отрасли.

Приложение будет добавлено на портал госуслуг. Логин и пароль к аккаунту на нем будут выполнять функцию электронной подписи, это значит, что электронное извещение о ДТП смогут подавать все, кто зарегистрирован в системе госуслуг.

Для начала новую схему опробуют на пилотных регионах. Планируется, что ими выступят Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. При этом воспользоваться приложением смогут участники ДТП, оформленного по Европротоколу — без сотрудников полиции. Для этого необходимо, чтобы в аварии участвовали не больше двух автомобилей, отсутствовали пострадавшие, ущерб не превышал 400 тысяч рублей, и участники не имели разногласий по поводу виновника.