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В стране и мире | Песков рассказал о стынущей крови от ругани Путина

16.01.2019|11:02
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Президент России Владимир Путин может выразить свое негативное отношение к чему-либо «как любой нормальный мужик», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном в среду, 16 января.

«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — сказал он в ответ на вопрос о том, ругается ли глава государства матом.

Вопрос о допустимости мата в публичной сфере был поднят на заседании Совета по культуре и искусству, в котором участвовал президент. Тогда композитор и продюсер Игорь Матвиенко предложил государственным СМИ разрешить использовать нецензурную лексику. Путин назвал эту инициативу революционной и предложил «начать прямо на совете по культуре».

В апреле 2016 года во время прямой линии Путин признался, что иногда ругается на себя матом. Он добавил, что «в России есть такой грех». «Отмолим», — заверил президент.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.01.2019 11:07|

Путин страшный, очень страшный, я его боюсь,

Я почти привык, но каждый раз я в штаны мочусь.

Я вагонами ворую, как пчела тружусь,

И при этом все сильнее Путина боюсь!(С))

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