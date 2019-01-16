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В стране и мире | Песков ответил на вопрос о выгодности статуса холостяка для Путина

16.01.2019|11:22
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь ответил на вопрос о планах главы государства Владимира Путина относительно женитьбы. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и Факты», опубликованном в среду, 16 января.

«Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться», — сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос, выгодно ли президенту быть холостяком, Песков сказал, что «женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет».

Российского лидера неоднократно спрашивали о намерении заключить новый брак. Последний раз этот вопрос Путину задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря. Глава государства заявил, что «как порядочный человек когда-то должен буду это сделать».

Владимир Путин в течение тридцати лет состоял в браке с Людмилой Путиной. В начале июня 2013 года они объявили о разводе, отметив, что намерены остаться родными людьми. У них две дочери — Мария и Екатерина. Позже президент признавался, что с бывшей супругой у него сохранились хорошие отношения.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.01.2019 11:28|

Честно говоря, мне повезло больше чем Российской Федерации. Владимир Владимирович оставил меня добровольно.

Людмила Путина

Гость|16.01.2019 11:40|

penzainform.ru писал(a):

В ответ на вопрос, выгодно ли президенту быть холостяком, Песков сказал, что «женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет».
Облико морали или эта составляющая уже не востребована? Холостяцкий образ ведут три категории людей: монахи, импотенты и воры в законе. Странно что у нас президент холостяк, может ныряние в проруби так повлияло на мужскую силу?

Гость|16.01.2019 11:43|

ТОЖЕ НАДО РАЗВЕСТИСЬ!

Гость|16.01.2019 11:51|

Гость писал(a):

ТОЖЕ НАДО РАЗВЕСТИСЬ!
Опа, ты уже стал импотентом, монахом, вором в законе или онанистом?))))

Гость|16.01.2019 12:38|

ТОЖЕ НАДО РАЗВЕСТИСЬ!

Опа, ты уже стал импотентом, монахом, вором в законе или онанистом?))))

Нет, он готовится стать президентом...

Имя: Гость
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