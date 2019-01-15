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В стране и мире | Смертность в России заметно превысила рождаемость

15.01.2019|13:54
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За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось. Об этом рассказала на Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023-2024 годах», — отметила она.

Наиболее высокая убыль населения — семь человек на тысячу жителей — отмечается в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях

Естественный прирост фиксируется на Северном Кавказе, в Тюменской области, а также в Туве и Якутии.

Ранее 12 января сообщалось, что Россия попала в десятку рейтинга смертности из-за вредных пищевых привычек, составленного немецкими учеными на основе данных с 1990 по 2016 год (291 смертельный исход на 100 тысяч человек). Первое место занял Узбекистан.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.01.2019 14:11|

penzainform.ru писал(a):

Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023-2024 годах»,

С приходом Грудинина не раньше. А пока лес рубите на гробы в прорыв идут единоросы. Видимо самой востребованным товаром до 2024 будет гроб. Попы и пенсионный фонд потирают руки.

Гость|15.01.2019 14:22|

На Гайдаровском форуме отчитываются об успехах его реформ?

Гость|15.01.2019 14:26|

а че там у хохлов?

Гость|15.01.2019 14:36|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023-2024 годах»,

С приходом Грудинина не раньше. А пока лес рубите на гробы в прорыв идут единоросы. Видимо самой востребованным товаром до 2024 будет гроб. Попы и пенсионный фонд потирают руки.

Грудинин проиграл на выборах президента.

Смиритесь с этим.

Гость|15.01.2019 14:50|

и они еще Сталина ругают...при нем страна увеличивалась на миллион человек в год

Гость|15.01.2019 14:56|

Россия-61 место по уровню жизни.

Этим все сказано!

В том числе и то, что сынки и дочечки там, на проклятом Западе,начиная от Лизы Песковой и кончая мелким проворавшимся чиновником.

А нам...великая держава и патриотизм.

Гость|15.01.2019 14:57|

Надо снова Сталина ввести в правление. ГУЛАГ, расстрелы, ночные воронки и 10 лет без права переписки, вот заживем и разовьёмся.

Гость|15.01.2019 14:59|

При Сталине с продуктами было туго, но плодились как кролики, а почему, а потому.... уверенность была в завтрашнем дне....

Гость|15.01.2019 15:09|

Гость писал(a):

Надо снова Сталина ввести в правление. ГУЛАГ, расстрелы, ночные воронки и 10 лет без права переписки, вот заживем и разовьёмся.
Дли ворья государственной собственности просто необходимо! Сталин сам не воровал и другим не давал...

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