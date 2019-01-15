15.01.2019 | 13:58

Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino 777. Теперь оно включено в специальный перечень организаторов нелегальных азартных игр. Он опубликован на сайте ФНС, первой на него обратила внимание принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В перечне пока только одна компания — Victory 777, зарегистрированная на офшорном Кюрасао (заморском владении Нидерландов в Карибском море). Переводы денежных средств на ее счета через российские банки и платежные системы теперь запрещены.

Таким образом, ФНС реализовала второй из двух имеющихся на сегодняшний день способов блокировки денежных переводов. Первый — по виду деятельности получателя — не работает должным образом: Azino 777 продолжает получать деньги. Второй способ — по реквизитам получателя — должен оказаться эффективнее, рассчитывают налоговики.

Опрошенные изданием специалисты отмечают, что и этот метод не гарантирует успех: платежи могут проходить и дальше, если получателем выступает не внесенная в перечень компания, а связанная с ней подставная.

Сайт онлайн-казино Azino 777 был заблокирован Роскомнадзором в 2018 году, но продолжает работать по другому адресу в международной доменной зоне .com. По российскому закону, игорные заведения не могут иметь сайты в зоне .ru. По итогам 2017 года Azino 777 стало одним из крупнейших рекламодателей в России. В самом известном рекламном ролике, ставшем вирусным, принял участие известный рэп-исполнитель Витя АК. Владельцы компании достоверно неизвестны, по некоторым данным, она принадлежит украинской Lucky Labs, бенефициарами которой выступают россияне Сергей Токарев и Рустам Гильфанов.