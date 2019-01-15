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В стране и мире | Россиянам нашли альтернативу бензину

15.01.2019|14:00
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Председатель совета директоров госкомпании «Газпром» Виктор Зубков рассказал о преимуществах газомоторного топлива над бензином и дизельным топливом. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая на Гайдаровском форуме, он отметил, что газомоторное топливо значительно дешевле даже дизельного топлива. Госкомпания же уже давно переводит свой автопарк на газ, так как низкие цены на него будут гарантированы еще на много лет вперед, уверен Зубков.

По словам топ-менеджера, «Газпром» начал переводить свой транспорт на газомоторное топливо пять лет назад, за это время 40 процентов автопарка было переведено именно на газ. Зубков отметил, что компания таким образом сэкономила около 3,7 миллиардов рублей.

«Если бы какой-то регион пять лет назад занялся такими переводами, он бы мог сэкономить такое количество денег, а может и больше, и сократил бы выбросы в регионе», — заявил Зубков, отметив, что на сэкономленные средства можно было бы закупить около 300 школьных автобусов, которых так не хватает регионам.

Глава совета директоров сказал, что пять лет назад стоимость литра дизельного топлива равнялась 21 рублю, а сейчас уже вплотную приближается к 50 рублям, в то время как метан на заправках стоит в районе 12 рублей. При этом он признал, что на газовых заправках «Газпрома» с нового года цены на газомоторное топливо резко выросли: с 12 до 18 рублей.

За рост Зубков распек генерального директора «дочки» «Газпрома» — «Газпром газомоторное топливо» Михаила Лихачева. «Не надо это делать, не надо пугать людей», — призвал Зубков. По его мнению, гражданам надо дать время на переоборудование автомобильных мощностей, а пугать резким ростом цен — это не выход. Лихачев заверил, что компания скорректирует свою ценовую политику.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.01.2019 14:23|

Переходим на гужевой транспорт.

Гость|15.01.2019 14:35|

На НТВ вышел сюжет, где рассказали о том, как американцы бегут из США… в Москву. В сюжете сказано, что американцы покидают страну из-за «неподъемных налогов и высоких цен».

Гость|15.01.2019 14:40|

И подумаешь, что от малейшей аварии или неисправности может бахнуть со стопроцентным смертельным исходом, зато дешевле.

Имя: Гость
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