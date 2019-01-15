Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 янв 2019|15:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.95  |  $  67.08

В стране и мире | Правительство согласовало новые льготы по ипотеке

15.01.2019|13:52
Печать

Российское правительство одобрило новые меры ипотечной поддержки семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе проходящего в Москве 15-17 января Гайдаровского форума, передает РИА Новости.

По словам Голиковой, согласовано в том числе увеличение периода действия льготной процентной ставки по семейным жилищным кредитам — займам, оформляемым супругами с двумя и более детьми. Предусмотрено также установление льготной процентной ставки на весь период кредитования.

Вице-премьер также обозначила изменения в программе льготной ипотеки для семей. Речь идет о предоставлении субсидии на жилье исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта. Также кредитору будут возмещать часть убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору (договору займа): в размере десяти процентов от задолженности, но не более 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей.

Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2018 года. Изначальный ее вариант предусматривал сниженную ставку только для семей с двумя и тремя детьми.

Крупнейшие игроки российского рынка жилищного кредитования стали повышать ставки по ипотеке с осени 2018-го, когда была увеличена ключевая ставка Центробанка. Очередной виток роста стоимости кредитов начался в январе 2019-го, при этом сильнее всего повышаются ставки по ипотеке с низким первоначальным взносом.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 