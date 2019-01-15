15.01.2019 | 13:51

Нижний Новгород стал лучшим российским городом по уровню жизни. Исследование провел сервис Numbeo, специализирующийся на такого рода статистике.

Нижний занял 109-е место в рейтинге — это самое высокое место для России. Далее идет Санкт-Петербург (182-е место), затем Москва (191-е). После них следуют Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е). Других российских городов в списке нет.

Первую строчку заняла австралийская столица Канберра. В тройку также вошли Эйндховен в Нидерландах и Роли в американском штате Северная Каролина.

В десятку попали еще два австралийских города — Аделаида и Брисбен, и три американских — Колумбус (штат Огайо), Мадисон (Висконсин) и Шарлотт (Северная Каролина). В топе-10 также оказались новозеландский Веллингтон и швейцарский Цюрих.