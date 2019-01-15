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В стране и мире | Назван лучший город России по уровню жизни

15.01.2019|13:51
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Нижний Новгород стал лучшим российским городом по уровню жизни. Исследование провел сервис Numbeo, специализирующийся на такого рода статистике.

Нижний занял 109-е место в рейтинге — это самое высокое место для России. Далее идет Санкт-Петербург (182-е место), затем Москва (191-е). После них следуют Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е). Других российских городов в списке нет.

Первую строчку заняла австралийская столица Канберра. В тройку также вошли Эйндховен в Нидерландах и Роли в американском штате Северная Каролина.

В десятку попали еще два австралийских города — Аделаида и Брисбен, и три американских — Колумбус (штат Огайо), Мадисон (Висконсин) и Шарлотт (Северная Каролина). В топе-10 также оказались новозеландский Веллингтон и швейцарский Цюрих.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.01.2019 14:04|

Лучший город России на 109 месте. Зашибись. Что про остальные тогда говорить.

Гость|15.01.2019 14:04|

Хотя по идее в России лучший это Москва, непонятно чем Нижний лучше.

Гость|15.01.2019 14:10|

190 место - это звучит гордо!

Гость|15.01.2019 14:11|

В советское время показывали американского бомжа, который был обижен на всех и согласился жить в СССР. Советское телевидение осветляла его каждый шаг в СССР. Страна следила за ним по часам. Ему дали бесплатно трехкомнатную квартиру, работу с окладом 500 руб, на то время большие деньги. Но вдруг почему-то его перестали показывать. Что случилось. Оказывается, американский бомж быстро разобрался куда попал и сказал, что ему лучше быть бомжем в Америке, чем преуспевающим гражданином в СССР. Это был полный провал

Гость|15.01.2019 14:52|

По моему Москва и Питер первые по уровню жизни, а Нижний, так середнячок, если даже не аутсайдер. Откуда они информацию черпают... статистику, туды её в качель.

Гость|15.01.2019 14:56|

Очевидно у них в уровень жизни входит не только уровень зарплат, но и городская среда, экология. В Москве экология не очень, загазованность высокая, и очень высокая плотность людей, повеситься уже можно от толп везде. А в Питере погода..

Гость|15.01.2019 15:00|

Забыли еще написать,что Россия на "почетном" 61 месте по уровню жизни, зато в пятерке миллиардеров по списке "Форбс".

Гость|15.01.2019 15:10|

Над городом Горьким, где ясные зорьки, подруга в рабочем посёлке живёт... Откуда у них высокий уровень жизни?

Гость|15.01.2019 15:12|

У них кремль свой есть, и Волга, набережная опять же.

Гость|15.01.2019 15:29|

А Пенза с её сугробами в полной ж_пе. Леонидовский путепровод от количества неубранного снега на нем скоро рухнет. А власти наср_ть

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