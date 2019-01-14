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В стране и мире | Telegram уведомили о ликвидации

14.01.2019|16:16
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил два месяца на размышление о будущей судьбе своей компании Telegram Messenger LLP. Об этом сообщается в уведомлении Британского торгового реестра.

Копия документа опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно местному законодательству, в случае ликвидации компании все ее права и имущество отойдут британской стороне. Процесс национализации запустится через два месяца после подачи заявления. До этого срока Дуров может отозвать свое заявление.

Ранее Дуров подал в британский госреестр юридических лиц заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP. Причина такого решения неизвестна. Предполагается, что создатель Telegram планирует изменить структуру компании.

В России Telegram заблокирован по решению Таганского суда. 13 апреля 2018 года орган правосудия постановил, что сервис не может законно работать в России, так как администрация мессенджера не предоставила ключи шифрования переписки в ФСБ.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.01.2019 16:23|

А бабка Лиза при чем тут?

Гость|14.01.2019 16:28|

Гость писал(a):

А бабка Лиза при чем тут?
Мордовские журналисты.

Гость|14.01.2019 16:31|

penzainform.ru писал(a):

в случае ликвидации компании все ее права и имущество отойдут британской стороне.

Гость|14.01.2019 16:44|

Гость писал(a):

А бабка Лиза при чем тут?
При том, что ты недочитав, от радости обкакался.

Гость|14.01.2019 17:37|

Ваще обнаглели шоль? Как это в КГБ инфу не предоставили? А вдруг там чонить нихарошее замышляют?

Гость|14.01.2019 17:53|

Гость писал(a):

Ваще обнаглели шоль? Как это в КГБ инфу не предоставили?
Предоставили. Покукарекали, под блокировками погрустили, и в итоге - предоставили, сделав высокодуховное опечаленное летсо.

Имя: Гость
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