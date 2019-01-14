14.01.2019 | 16:02

Москва обратила внимание Токио на то, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Министр указал, что без признания Токио российского суверенитета над Курилами трудно рассчитывать на прогресс в переговорах по мирному договору. «Это территория России, и [мы] обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как северная территория, что, конечно же, неприемлемо», — заявил он.

По словам Лаврова, Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года. Это «означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам Южно-Курильской гряды», подчеркнул он.

Глава МИД также сообщил, что внимание японской стороны обратили на действия США по развитию системы противоракетной обороны. Москва считает, что это создает риски для безопасности России и Китая.

Он добавил, что у Москвы «есть и готовность, и терпение» для движения к выходу на общее понимание в вопросе мирного договора. Кроме того, Лавров отметил, что президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ доложат о выполнении их поручений к ближайшему саммиту, который запланирован на конец января.

Ранее в январе Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по поводу Курильских островов. До этого он заявлял, что наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.