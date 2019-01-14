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В стране и мире | Появились подробности взрыва в доме в Шахтах

14.01.2019|09:40
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После взрыва газа в жилом доме в Шахтах неизвестной остается судьба четырех человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева, они попали в эпицентр взрыва.

Глава региона уточнил, что до взрыва одна из жительниц дома почувствовала утечку газа. «Это взрыв бытового газа, совершенно точно. Якобы в одной из квартир женщина почувствовала утечку газа, собиралась обратиться в соответствующие [органы]», — сказал он. В настоящее время готовятся списки жильцов для выселения из дома.

Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января. В результате обрушились два этажа. Предварительной причиной происшествия называется взрыв газового баллона. Один человек погиб — это ребенок, уточняет «Интерфакс», двое в тяжелом состоянии госпитализированы.

На месте обрушения ведутся поисково-спасательные работы. Для оценки устойчивости конструкции будет использоваться комплекс «Стрела-П».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. «По поручению Александра Бастрыкина работу опытных следователей и следователей–криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО», — сообщается на сайте Следственного комитета.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.01.2019 09:50|

раньше в России был "черным" август, а сейчас весь год.

не даром нам всем обещают рай вскоре.

Гость|14.01.2019 09:53|

Гость писал(a):

раньше в России был "черным" август, а сейчас весь
Кого?

Имя: Гость
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