14.01.2019 | 16:14

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась в stories своего Instagram-аккаунта дорогостоящим украшением, который ей подарил один из поклонников.

На фотографиях, которые появились в соцсети 13 января, запечатлены два браслета французского ювелирного дома Cartier из коллекции Juste Un Clou. Украшения изготовлены из розового золота и украшены бриллиантовой россыпью.

«Сумасшедший! Спасибо», — поблагодарила Бузова неизвестного фаната.

На официальном сайте Cartier один из указанных браслетов продается по цене 6,1 миллиона рублей, второй — за 3,32 миллиона рублей.

В прошлом году историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову самой стильной женщиной в России. Васильев посчитал, что именно она вдохновляет многих мечтающих о славе россиянок, и похвалил ее способность монетизировать свою известность в соцсетях.