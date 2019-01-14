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В стране и мире | Бузова похвасталась подарком фаната за 10 миллионов рублей

14.01.2019|16:14
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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась в stories своего Instagram-аккаунта дорогостоящим украшением, который ей подарил один из поклонников.

На фотографиях, которые появились в соцсети 13 января, запечатлены два браслета французского ювелирного дома Cartier из коллекции Juste Un Clou. Украшения изготовлены из розового золота и украшены бриллиантовой россыпью.

«Сумасшедший! Спасибо», — поблагодарила Бузова неизвестного фаната.

На официальном сайте Cartier один из указанных браслетов продается по цене 6,1 миллиона рублей, второй — за 3,32 миллиона рублей.

В прошлом году историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову самой стильной женщиной в России. Васильев посчитал, что именно она вдохновляет многих мечтающих о славе россиянок, и похвалил ее способность монетизировать свою известность в соцсетях.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.01.2019 16:19|

Лучше бы больным детям помог!

Гость|14.01.2019 16:25|

Я думал он ей сиськи подарил, ну или мозги

Гость|14.01.2019 16:30|

Мозги ей больше бы пригодились...

Гость|14.01.2019 16:32|

Да, ботексу и силикону ей не помешало бы.... во все места, что естественно, то не безобразно сейчас.

Гость|14.01.2019 16:39|

а где у неё сиськи-то

Гость|14.01.2019 16:39|

Браслетик змейкой с изумрудным глазком, где взяла, признавайся?.... где, где..Валька Копченый подарил..А он где взял?...откуда я знаю.

Гость|14.01.2019 16:42|

Глагне, венеру от этого подарка не прихватить! Половину на лечение придётся отдать.

Гость|14.01.2019 16:44|

Кто же так пиарит и раскручивает эту заурядную безголосую певичку?

Гость|14.01.2019 16:50|

Да уж найдутся, может сам Ротенберг от неё без ума ..или Дерипаска глаз положил.

Гость|14.01.2019 16:52|

Гость писал(a):

а где у неё сиськи-то
Не завезли,как и голос,и слух в том числе.Была просто дурой ,после залива герметика ,станет воющей дурой-муклой,а таких там сейчас намного больше."Индивидуальность" потеряет + позвоночнику хана.

Гость|14.01.2019 17:09|

С жиру бесятся! Явно за 10 лямов спину не горбил.

Имя: Гость
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