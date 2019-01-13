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В стране и мире | Жертвами аварии на шахте в Китае стали 19 человек

13.01.2019|11:32
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На угольной шахте Лицзягоу в китайском городе Шеньму обрушилась кровля, есть жертвы. Об этом сообщает издание China Daily.

Авария произошла 12 января в 16:30 по местному времени (11:30 по московскому). По данным издания, в результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек. Еще два рабочих находятся под землей.

Отмечается, что в момент аварии под землей работали 87 человек, 66 из них были спасены. На данный момент выясняются причины аварии, поиски оставшихся под землей продолжаются.

В декабре 2018 года взрыв на угольной шахте в Чехии унес жизни 13 человек. Причиной аварии стало возгорание метана.

Источник — lenta.ru
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