13.01.2019 | 09:29

Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, комиссия, которая принимает решение о присвоении пистолету литеры О1, закончит работу в марте. После этого планируется выпустить серию оружия. На данный момент решается, где производство будет запущено: на производственной площадке «Вятские поляны», «Калашников» или ЦНИИточмаш.

Пистолет «Удав» для Вооруженных сил России прошел государственные испытания в январе. По результатам испытаний оружие было рекомендовано к принятию на вооружение. Новый пистолет разработан под патрон 9х21 миллиметра и призван заменить пистолет Макарова, который был принят на вооружение в 1951 году.

В России неоднократно предпринимались попытки заменить ПМ в Вооруженных силах, однако все новинки, в частности, пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не стали массово использоваться в армии.