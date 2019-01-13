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В стране и мире | WADA объявит решение по судьбе российского спорта

13.01.2019|11:09
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Решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет объявлено 22 января после проведения заседания комитета по соответствию. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполком организации рассмотрит рекомендации комитета. О результатах будет объявлено в режиме телеконференции. Заседание комитета по соответствию пройдет 14-15 января.

Российская сторона должна была предоставить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA еще 31 декабря. Несоблюдение дедлайна вызвало ряд негативных реакций со стороны спортивных чиновников. В частности, свою оценку происходящему дал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.

Первоначально сообщалось, что работа по извлечению проб была отложена из-за проблем с разрешительной документацией: оборудование экспертов агентства не имело российской сертификации. Данный вопрос, тем не менее был урегулирован российскими властями. 10 января эксперты возобновили работу, а министр спорта России Павел Колобков заверил, что задержки носили технический характер.

РУСАДА был возвращен его статус в сентябре 2018-го. Предоставление данных — обязательное условие его сохранения. В худшем случае российскому спорту грозит изоляция от международных соревнований. Сборная России уже пропустила Олимпиаду в Пхенчхане, состоявшуюся в феврале 2018-го. Принявшие в ней участие российские спортсмены выступали в статусе «нейтральных атлетов из России».

Источник — lenta.ru
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