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В стране и мире | Российские биатлонистки выиграли эстафету на Кубке мира

13.01.2019|16:44
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Женская сборная России по биатлону одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские биатлонистки выступали в следующем составе: Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянкам удалось опередить сборные Германии и Чехии. Отечественная команда опередила ближайших соперниц более чем на полминуты. В последний раз россиянкам удавалось победить в эстафете в 2012 году.

Для российской сборной это уже второе золото на Кубке мира в нынешнем сезоне. Первую награду принес Александр Логинов — ему удалось опередить норвежца Йоханнеса Бе в спринте.

Этап в Оберхофе завершится 13 января. Эстафета с участием мужских команд начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник — lenta.ru
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