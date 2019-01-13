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В стране и мире | Российские биатлонисты во второй раз за день выиграли эстафету

13.01.2019|18:29
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Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Трансляция гонки велась на телеканале «Матч ТВ».

В составе российской команды выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Четверка обогнала ставших вторыми французов на 1 минуту 1,1 секунды. Третье место заняла сборная Австрии, которая отстала от победителей на 1 минуту 18,6 секунды.

Ранее 13 января победу в эстафете одержала женская сборная России. На старт гонки вышли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место досталось немкам, третье — чешским спортсменкам. Эта победа стала для женской команды первой за семь лет.

Этап в Оберхофе завершится 13 января.

Источник — lenta.ru
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