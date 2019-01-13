Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|13 янв 2019|14:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

В стране и мире | Пьяный россиянин в старый Новый год расстрелял жену и соседей

13.01.2019|13:34
Печать

В Башкирии 34-летний местный житель расстрелял жену и соседей, после чего покончил с собой. Погибли четыре человека, еще двое госпитализированы, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель республиканского Следственного управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

По предварительным данным, около 05:00 в воскресенье, 13 января, в городе Учалы на Школьной улице пьяный мужчина в своем доме поссорился с женой.

«Женщина, опасаясь за свою жизнь, выскочила из дома и спряталась у соседей. Тогда мужчина стал разыскивать ее, врываясь в дома. В одном домовладении он выстрелил в хозяина и ранил его, а также застрелил хозяйку дома. Во втором — выстрелил в хозяина. От полученного ранения мужчина, сотрудник одного из экспертных подразделений полиции, скончался в больнице», — пояснил Каневский.

После этого мужчина застрелил свою супругу и покончил с собой — их тела обнаружили прибывшие на место сотрудники полиции.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), уточнил официальный представитель республиканского СУ СКР. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство региональных СУ СКР и МВД. Оружие обнаружено и изъято, следствие устанавливает его легальность.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, трагедия разыгралась за считаные минуты — первые патрульные экипажи прибыли на Школьную улицу спустя всего восемь минут, но стрельбы уже не было слышно. Что послужило причиной конфликта, не известно.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|13.01.2019 13:41|

Если в России внезапно разрешат свободную продажу оружия, как в США, то первые же длительные праздники сократят население процентов на 30.

Гость|13.01.2019 13:47|

Гость писал(a):

Если в России внезапно разрешат свободную продажу оружия, как в США, то первые же длительные праздники сократят население процентов на 30.
Внезапно только гитлер нападает. А оружие надо разрешать постепенно и продуманно. За 50 лет примерно.

Гость|13.01.2019 14:07|

Хочешь сказать что сокращение населения идет продуманно и по плану?

Гость|13.01.2019 14:12|

Ну как же, "план Даллеса" и все такое. Здесь каждую неделю пишут про него, как американцы нас уничтожают - пить нас заставляют до чертиков, ружья нам раздают, чтоб мы стрелялись. Что еще.. Да дороги они же и разучили нас делать, раньше то у нас хорошие дороги были.

Гость|13.01.2019 14:17|

Вот и лазейка для Пенсионного фонда РФ! Надо немедленно разрешить свободную продажу оружия, в том числе автоматического и снизить цены на спиртное. В праздники, опоровшись дешевого пойла, значительно сократим число будущих пенсионеров-нахлебников!

Гость|13.01.2019 14:28|

НЕ НАДО ИМ ПОДСКАЗЫВАТЬ!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 