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В стране и мире | Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

13.01.2019|10:55
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Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала врачам больницы в Струнино мыть полы, проведет в медучреждении генеральную уборку. Об этом в субботу, 12 января, сообщила ТАСС сама чиновница.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения», — заявила Чекунова.

Как пояснили агентству в пресс-службе администрации Владимирской области, инициатором акции стала лично Чекунова. Организацией уборки займутся сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники.

Ранее сообщалось, что Чекунова посетила полуразрушенную и почти не работающую больницу в Струнино. В ходе визита она упрекнула врачей в плохом состоянии помещений и посоветовала им помыть полы и повесить занавески.

Местные жители пожаловались на состояние больницы в Струнино летом в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил разобраться с проблемой, сделать в больнице капитальный ремонт и оснастить необходимым оборудованием. Отчитаться он велел до 31 декабря, однако чиновники признали, что пока не выполнили указания, передают «Вести».

Источник — lenta.ru
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