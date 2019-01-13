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В стране и мире | Овечкину зашили рану на руке во время матча

13.01.2019|10:27
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил открытый порез на руке во время матча с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что Овечкин досрочно покинул скамейку запасных: медики оказали ему необходимую помощь, зашили рану, и он вернулся на лед. О серьезности травмы капитана «Вашингтон Кэпиталс» не сообщается.

«Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Коламбус Блю Джекетсу» со счетом 1:2. Александр Овечкин стал автором результативной передачи на Евгения Кузнецова, которому в концовке третьего периода удалось сравнять счет.

28 декабря Овечкин был выбран капитаном Столичного дивизиона в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам голосования фанатов. «Большое спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, я уже выгляжу старой лошадью среди молодых игроков. Но болельщики по-прежнему выделяют меня, и я ценю их поддержку», — заявил хоккеист.

Источник — lenta.ru
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