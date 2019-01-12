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В стране и мире | Транссиб перекрыли из-за крушения 30 вагонов с углем

12.01.2019|10:02
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Движение по Транссибирской железнодорожной магистрали перекрыли в обе стороны из-за схода 29 вагонов с углем в Иркутской области. Об этом сообщает местное управление МЧС России.

Инцидент произошел 12 января на участке перегона Делюр — Тыреть в Заларинском районе около 9 часов утра по местному времени. В составе перевозившего уголь поезда было 67 вагонов. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

На место происшествия отправлены восстановительные поезда, специалисты начали проводить аварийные работы. Также на месте работают сотрудники МЧС. Следствие начало предварительную проверку произошедшего.

Источник — lenta.ru
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