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В стране и мире | Русская вдова принца Нигерии перешла по наследству к его брату

12.01.2019|16:18
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50-летняя жительница Череповца Наталья Веденина, которая стала вдовой принца Нигерии, должна по законам страны выйти замуж за его младшего брата. Об этом женщина рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».

Веденина пояснила, что живет с 30-летним братом погибшего мужа Майклом, однако не готова быть его женой. «Я не могу с ним лечь в постель, мне странно иметь с ним близкие отношения. Пока еще я слишком привязана к своему мужу», — поделилась она.

Полтора года назад у Ведениной и принца Габриэля родились близнецы. Нигериец за три месяца выучил русский язык и устроился работать трактористом. После его смерти женщина воспитывает детей самостоятельно, получает от государства пенсию по инвалидности и по потере кормильца, а также делает чертежи для студентов на заказ. По ее словам, в сумме выходит около 50 тысяч рублей в месяц, на которые она содержит двух детей и брата мужа.

33-летний принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджайи умер в октябре 2018 года в одном из ночных клубов Череповца. Врачи диагностировали у него обширный инфаркт. По словам Ведениной, муж раньше не жаловался на проблемы с сердцем. Его похоронили на одном из городских кладбищ. Африканские родственники не смогли приехать на прощание из-за высокой цены на билеты и длительных сроков оформления визы.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.01.2019 16:31|

penzainform.ru писал(a):

что живет с 30-летним братом

Живет но не может, это как понять? Вообще то по рукам пошла не вещ. Ну и к то муже знала за кого замуж выходит. Могли и вообще съесть. Женщина пышная.

Гость|12.01.2019 16:36|

Ага точно откармливали.

Имя: Гость
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