12.01.2019 | 11:53

Российские правительственные экономисты составили список рекомендаций по стабилизации экономической ситуации в Венесуэле, пишет The Bell.

Сообщается, что делегация российских чиновников во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком посетила Каракас в ноябре 2018 года. Издание ознакомилось со списком предложенных мер — его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В частности, российские экономисты предлагают ввести безусловный базовый доход для венесуэльских домохозяйств. Кроме того, предлагается отключить печатный станок, остановив таким образом финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии.

Кроме того, Венесуэле советуют провести налоговую реформу по примеру России, сделав упор на косвенное налогообложение вместо прямых налогов. Еще одно предложение — наращивание добычи нефти и максимальная диверсификация экспорта.

Венесуэла переживает затяжной экономический кризис из-за падения цен на нефть в 2014 году. На его фоне в стране происходят массовые беспорядки, в магазинах наблюдается острый дефицит всех товаров. К концу 2018 года инфляция в республике достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.

В декабре 2018-го президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия инвестирует более пяти миллиардов долларов в нефтяную отрасль страны и более миллиарда долларов в производство добывающей отрасли. Также Россия поставит Венесуэле 600 тысяч тонн зерна.