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В стране и мире | Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом

12.01.2019|12:15
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Единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю. Об этом в субботу, 12 января, РИА Новости сообщил директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (ФИАН) Николай Кардашев.

По словам ученого, несколько попыток специалистов восстановить связь ни к чему не привели. «Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», — рассказал он, добавив, что гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истек.

Как отметил источник в ракетно-космической отрасли, причиной потери управления мог стать выход из строя третьего резервного комплекта приемо-передающего устройства.

Ранее сообщалось, что спутник перестал выходить на связь с четверга, но при этом оставалась надежда, что он жив. Об этом научный руководитель «Радиоастрона» член-корреспондент РАН Юрий Ковалев написал на своей странице в Facebook.

Радиотелескоп с приемной параболической антенной диаметром 10 метров был выведен на орбиту в составе космического аппарата «Спектр-Р» в 2011 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.01.2019 12:28|

Прости Юра, мы всё про.....

Гость|12.01.2019 12:29|

penzainform.ru писал(a):

Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся»,

Давайте помолимся, авось поможет? Перед запуском святой водой не окропляли?

Гость|12.01.2019 12:44|

Это ж прорыв господа!

Гость|12.01.2019 12:47|

за--то крым-наш

Гость|12.01.2019 13:06|

Все советское наследие профукали!

Менеджеры.......

Гость|12.01.2019 13:07|

penzainform.ru писал(a):

добавив, что гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истек.
Угу, про гарантийный срок вспомнили... А то что орбиту корректировали чтоб до 22-го года использовать минимум - не вспомнили.

Хаббл летает 27 лет, и еще будет летать. Оппортьюнити по Марсу (!) ползал 14 лет (и то встал только потому, что солнечные батареи пылью засыпало). А тут "гарантийный срок истек".

Хотя все же по меркам современной нашей космонавтики и 7 лет для спутника - дофига.

Гость|12.01.2019 13:33|

Крестный ход поможет вернуть связь с телескопом?

Имя: Гость
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